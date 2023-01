Cagliari, il nuovo obiettivo di Ranieri è Agoumé

20-01-2023 20:44

C’è ancora una decina di giorni prima della fine di questo mercato invernale e potrebbero arrivare presto diversi trasferimenti. Uno di questi potrebbe riguardare Lucien Agoumé. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe 2002 interessa molto al Cagliari, allenato da poco tempo da Claudio Ranieri.

Agoumé è stato prestato dall’Inter nell’ultima estate ai francesi del Troyes. Lì ha giocato però soltanto tre volte a causa anche di un infortunio. Adesso potrebbe rientrare a Milano per essere girato a questo punto al Cagliari, che dopo la prima partita vinta con Ranieri vuole cercare ora la rimonta per tornare subito in Serie A.