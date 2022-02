Cagliari, Mazzarri: “Ragazzi eccezionali e giochiamo un bel calcio”

27-02-2022 15:12

La vittoria in casa contro la sua ex squadra, il Torino, entusiasma naturalmente l’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri: “I ragazzi sono eccezionali, giocano l’uno per l’altro e sono una squadra vera. Giochiamo anche un bel calcio. Abbiamo trovato gli acquisti giusti e fatto esordire anche dei giovani. Non abbiamo fatto niente perché abbiamo gettato un girone di andata assurdo. Abbiamo fatto scelte coraggiose e i ragazzi ci stanno ripagando”. Sui singoli: “Bellanova sta facendo progressi, Altare è una bellissima realtà e anche Obert avrà una bellissima carriera. Pereiro si è dato da fare, Pavoletti ha dato la svolta e Deiola oggi ha fatto un gran gol, peraltro non con il suo piede”.

