Cagliari-Napoli, Juan Jesus: "Partita non semplice"

21-02-2022 23:52

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha commentato il pareggio in extremis del suo Napoli in casa del Cagliari di Walter Mazzarri. Il Cagliari è rimasto imbattuto in casa contro il Napoli in Serie A per la prima volta da dicembre 2013 (1-1).

Queste le parole dell’ex Inter e Roma sui social network:

“Partita non semplice. Ma questo Napoli non ci sta a perdere e lotta nelle difficoltà. Ora recuperiamo e pensiamo al Barcellona”. Un invito a rialzarsi subito e affrontare questa settimana nel migliore dei modi, che vedrà i partenopei impegnati contro Barcellona in Europa League e Lazio in Serie A.

OMNISPORT