Cagliari: Radunovic prossimo portiere dei sardi

13-06-2022 15:16

Cambio in porta tra le fila del Cagliari. Archiviata la retrocessione, il club sardo ha deciso molto probabilmente di puntare sul serbo Radunovic e di vendere Cragno che sembra avere un buon mercato, visto che è cercato da diversi club in Serie A come Monza e Lazio.

Il serbo in questa stagione ha giocato davvero poco:per il portiere ventiseienne, appena cinque presenze fra campionato e Coppa Italia, ma ha un contratto lungo (fino al 2025) e le qualità per fare il primo portiere secondo la società sarda.

Ecco allora perché per lui, la stagione in Serie B potrebbe essere quella del riscatto, per conquistare un posto da titolare e magari anche la promozione in Serie A, un treno che Radunovic non intende farsi scappare.

