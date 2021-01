Cagliari-Sassuolo, parla il tecnico Roberto De Zerbi

Il Sassuolo, attualmente nono il classifica, sfiderà domani alle 15:00 il Cagliari di Eusebio Di Francesco alla Sardegna Arena. Queste le parole del tecnico neroverde, che parte analizzando le sconfitte contro le big che sono costate le prime posizioni:

“E’ una cosa importante. Probabilmente avremmo potuto fare di più anche nelle sconfitte ma i bilanci bisogna farli in condizioni normali, in condizioni di salute normali, altrimenti è sommario. Con la squadra al completo avremmo potuto fare di più, sia nei pareggi e sia nelle partite dove abbiamo perso”.

Poi fa una panoramica sulle condizioni fisiche della squadra:

“La condizione sta salendo, stiamo lavorando di più. Dei giocatori come Caputo e Djuricic stanno migliorando. Aspettiamo Berardi, la piena condizione fisica di Boga perché è uno che ci sposta. Davanti qualcosa abbiamo patito. Così come quando vincevamo parlavamo di grandi giocatori che spostavano gli equilibri, così quando non sono in condizione è normale subire qualcosa”.

Per concludere un pensiero sul passato emiliano di Di Francesco:

“Eusebio è un allenatore che io stimo tanto. Ha fatto cinque anni qua e mi piacerebbe pareggiarlo o superare le sue presenze con il Sassuolo. Sto già parlando con la società e vedremo il da farsi”.

