Cagliari-Torino, Mazzarri: "Dei granata mi ricordo belle cose"

05-12-2021 18:52

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri parla alla vigilia della sfida col Torino di Ivan Juric in programma domani sera. Dal 2014 in avanti il Cagliari ha ottenuto due successi contro il Torino in Serie A (entrambi nel 2020) – completano il parziale quattro pareggi e sette sconfitte

Queste le parole di Mazzarri:

“Strootman non si è allenato per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra; Ladinetti personalizzato; Rog e Walukiewicz continuano il loro percorso. Sono molto attento a ciò che succede nella mia squadra. Del Torino voglio ricordarmi le cose belle. È stata un’esperienza importante per me. Ora sono qui a Cagliari e voglio aiutare a uscire da questa situazione”.

OMNISPORT