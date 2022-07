22-07-2022 19:56

Joao Pedro ormai è il passato, servono nomi nuovi al Cagliari per puntare all’immediato ritorno in Serie A. In Sardegna si sondano più piste per poter organizzare l’assalto alla massima serie e oltre alla caldissima pista che porta a Gianluca Lapadula i rossoblù pensano di riportare sull’isola un profilo che ha già indossato la casacca dei quattro mori.

Si tratta di Adam Ounas, calciatore franco-algerino classe 1996 che potrebbe lasciare nuovamente Napoli. Acquistato dai campani nel 2017 dai francesi del Lione, Ounas è poi andato a giocare in prestito al Nizza (stagione 2019/20) e proprio al Cagliari, dove ha indossato la casacca rossoblù per 10 volte (tra campionato e coppa) prima di andare al Crotone nella seconda parte di annata 2020/21. Dopo il ritorno al Napoli Ounas potrebbe nuovamente andare in Sardegna, con Nandez pronto a fare il percorso inverso direzione Campania: per ora si tratta di un’idea, trattativa in sviluppo nelle prossime settimane.

