Calabria: "Dobbiamo ambire allo Scudetto. Io simile a Cafù? Piano con i paragoni"

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, il tuttofare Davide Calabria ha mandato un messaggio chiaro al tecnico Pioli: “Dove c’è bisogno io gioco. Sono sempre stato un jolly anche nel settore giovanile. Sono nato centrocampista e poi mi sono spostato terzino per fortuna a questo punto. So come muovermi in più ruoli e questo è un fatto positivo. Bisogna sapersi muovere con intelligenza. Paragone con Cafù? Io voglio parlare della mia carriera. Lui è stato uno dei miglior di sempre, piano con i paragoni”.

Calabria è sempre stato leale in campo con i suoi avversari: “E’ lo stile Milan. Fin da piccoli ti crescono con disciplina, con rispetto dei compagni di squadra e avversari. Bisogna crescere con rispetto ma senza timore di nessuno”.

Il Milan è ormai un serio candidato per lo Scudetto: “Ovvio che ci pensiamo, se siamo lì non è un caso. Lo stemma che indossiamo deve riportare ad ambire allo Scudetto, non dobbiamo avere paura di pronunciarlo. L’obiettivo di inizio anno era un altro, ma adesso non dobbiamo avere paura”.

OMNISPORT | 19-01-2021 20:41