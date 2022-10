Calaiò scherza con Kvartskhelia: “Con te avrei segnato di più”

28-10-2022 18:31

Khvicha Kvaratskhelia sta letteralmente incantando il mondo attirando su di sé l’attenzione di tanti addetti ai lavori ma anche di ex calciatori. Fra questi c’è indubbiamente anche Emanuele Calaiò, ex attaccante, fra le altre, di Siena e Napoli.

Proprio in questo venerdì ha fatto visita a Castel Volturno e non si è risparmiato nello scattare un selfie con il numero 77 azzurro poi prontamente pubblicato sui social.

Nella foto i due sportivi appaiono insieme con tanto di frase aggiuntiva dell’arciere: “Con te qualche gol in più l’avrei fatto” e poi una serie di emoticons divertite.

Le parole di Calaiò altro non sono che un modo per complimentarsi con il classe 2001 praticamente determinante in ogni match disputato fino a questo punto della stagione.