Calcio, Inghilterra donne: domani l'esordio dei pantaloncini anti-ciclo

Non saranno più bianchi, contrariamente a quelli degli uomini, e avranno una fodera di protezione per le eventuali perdite

05-04-2023 17:38

Svolta nella nazionale di calcio femminile dell’Inghilterra. Domani sera, in occasione della prima Finalissima donne contro il Brasile campione del Sudamerica, la divisa si differenzierà da quella degli uomini per il colore dei pantaloncini. La Fa ha accolto la richiesta delle giocatrici: i calzoncini non saranno bianchi, ma blu e, inoltre, all’interno avranno una fodera di protezione per eventuali e imbarazzanti perdite durante il ciclo.

“È un enorme passo nella giusta direzione. È importante che ci sentiamo tranquille quando giochiamo. Questo è un enorme passo nella giusta direzione e Nike ha preso molto dalle nostre discussioni in passato e ora lo ha reso realtà. – ha spiegato l’attaccante Lauren Hemp alla Bbc – Ora possiamo sentirci a nostro agio, quando in passato avremmo potuto non esserlo se questo fosse stato il momento del mese”. “Questa scelta aiuterà noi giocatrici a alleviare lo stress mentale”, le ha fatto eco la compagna Lucy Parker.