Calcio, Italiano: "Positivo essere tornati alla vittoria"

22-09-2022 19:22

Vincenzo Italiano, ai margini della cerimonia che lo ha visto ricevere il Premio Nereo Rocco quale personaggio emergente del calcio di casa nostra, ha analizzato la prima parte di torneo della Viola: “Siamo la squadra che ha giocato più partite e per passare i playoff di Conference League abbiamo lasciato qualche punto in campionato. Per quello che abbiamo espresso, meritavamo di più. Il ritorno alla vittoria è stato importante, in questi giorni senza otto nazionali dovremo recuperare e poi provare a fare meglio sul piano della concentrazione”.

La mossa del terzo centravanti è occasione per spiegare come intende il suo lavoro di allenatore: “E’ stata una soluzione in base all’avversario, ci servivano caratteristiche diverse per supportare la nostra punta. Le informazioni migliori li danno i giocatori: loro si sanno adattare e io li devo mettere a loro agio”.