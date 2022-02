Calcio, l'ex Juve Furino ricoverato in ospedale: le sue condizioni

22-02-2022 14:12

A poche ore dal match di Champions League della Juve, una ex leggenda dei bianconeri, Giuseppe Furino si trova ricoverato in condizioni stabili ma con un quadro sanitario comunque grave, a Moncalieri, a seguito di una emorragia cerebrale.

Beppe Furino, ricoverato a Moncalieri

L’ex calciatore, che spegnerà 76 anni a luglio, si trova attualmente ricoverato nella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri. L’ex giocatore, simbolo della Juve a cavallo tra gli anni settanta e ottanta è stato colpito da una emorragia cerebrale. Stando agli aggiornamenti che arrivano dall’ospedale le sue condizioni sarebbero stabili ma comunque la situazione rimarrebbe grave.

Beppe Furino, un anno fa il dramma della moglie scomparsa per Covid

Lo scorso anno Furino è stato colpito anche da un grave lutto. A causa del Covid 19 è venuta infatti a mancare la moglie colpita duramente dal virus. L’ex capitano dei bianconeri aveva esternato il suo senso di colpa: “Mi sento in colpa, l’ho portato io in casa e ho contagiato tutti, questo è il mio senso di colpa infinito. Sono confuso, è successo così in fretta, la situazione è precipitata e ci ha contagiato tutti”.

Beppe Furino e i suoi anni alla Juve

Nato a Palermo il 5 luglio del 1946 Furino negli anni della sua carriera è stato una bandiera bianconera (dopo essersi formato nel settore giovanile). Negli anni ha vinto ben otto scudetti a cui si devono aggiungere anche due Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Coppa delle Coppe. Vanta 528 presenze con la maglia bianconera e solo tre con quella della Nazionale Azzurra.

OMNISPORT