Calcio, lo sfogo di Cristiano Ronaldo sui social. Ma il futuro resta un mistero

17-08-2022 09:08

“Saprete la verità in un paio di settimane, quando rilascerò un’intervista. I media stanno mentendo. Ho una raccolta a casa e delle 100 news uscite solo 5 sono vere. Seguite questo consiglio”.

È il messaggio pubblicato, su Instagram, da Cristiano Ronaldo e la sua attuale situazione con il Manchester United. Un post che, però, non rivela il futuro di CR7. Nelle scorse ore il tecnico Erik Ten Hag si era arreso definendolo non più “incedibile e parte integrante del progetto”. Ma quale sarà, appunto, il futuro di Ronaldo? Per lui, nei giorni scorsi, si sono tirate indietro Barcellona, Bayern Monaco, Psg, Chelsea e Atletico Madrid. “La pista Napoli, più volte sostenuta dalla stampa inglese, non è mai stata veramente un’opzione” aveva ricordato la Gazzetta dello Sport. Impossibile anche il ritorno, in prestito, allo Sporting Lisbona, la squadra in cui Ronaldo è cresciuto. I portoghesi non possono infatti permettersi i 29 milioni di euro di stipendio.

Intanto, come noto, il Manchester United è da tempo sul mercato alla ricerca di un centravanti: Alvaro Morata, Matheus Cunha dell’Atletico Madrid e James Vardy, 35enne che ha segnato 153 gol in 10 anni, del Licester sono i nomi che circolano.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE