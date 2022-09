Calcio, Luis Suarez protagonista di una rissa col Nacional

15-09-2022 18:41

Il “Pistolero” non si smentisce mai,

Il ritorno in Uruguay, condito per ora da 4 reti e 3 assist nelle 7 partite di campionato disputate, è fondamentale affinché l’ex Ajax, Liverpool e Barcellona mantenga la buona forma per il Mondiale, in cui alimenterà la batteria offensiva della Celeste assieme al coetaneo Cavani e all’emergente Nunez: la mira sotto porta non è svanita, ma neppure il carattere fumantino.

Un diverbio ha acceso gli animi di Luis Suarez, che ha spintonato poi l’avversario e causato il parapiglia tra Nacional e Boston River: il bello è che il classe 1987 se l’è cavata con un’ammonizione, mentre altri due giocatori sono stati espulsi.