L'organizzazione dell'evento ha organizzato un'asta di beneficenza con le maglie di Serie A, B e C per aiutare l'associazione Robin Hood

06-12-2023 12:00

Dopo il successo della sesta edizione, l’organizzazione del Social Football Summit si è già attivata per la prossima tappa del 2024 che si terrà nella due giorni del 19 e 20 novembre. Ma oltre a questo, nei giorni successivi all’evento, sul sito ufficiale è stata avviata un’asta di beneficenza in favore dell’associazione Robin Hood Roma Onlus, Charity Partner del Social Football Summit.

In palio diverse maglie dei campioni della Serie A tra cui Leao del Milan, Miretti della Juventus, Luis Alberto della Lazio, Pellegrini della Roma, e tanti altri calciatori e quindi maglie. L’asta benefica si concluderà mercoledì 13 dicembre alle ore 12.00.

Anche gli appassionati e i tifosi della Serie B e della Serie C avranno l’opportunità di aggiudicarsi la maglia della propria squadra. Non solo: l’asta mette in palio anche il pallone e la fascia da capitano della Serie A.