Calcio, Mohajlovic torna in panchina per la Coppa Italia

08-08-2022 12:06

Sinisa Mihajlovic torna in panchina per aiutare i suoi che in queste prime uscite pre campionato hanno faticato.

Per l’esordio stagionale in Coppa Italia previsto contro il Cosenza, questa sera, Sinisa Mihajlovic tornerà infatti in panchina. Dopo i mesi di nuovo in ospedale per i gravi problemi di salute, il tecnico è pronto a riprender in mano il club che ha preso moto qualità dopo le partenze di Hickey, Theate e Svamberg.

Non solo, i bolognesi provano a difendersi dal pressing dello United per Marko Arnautovic.