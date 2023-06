Calcio, Nardella: "Se la Fiorentina vince la Conference mi tingo i capelli di viola"

Il sindaco di Firenze a "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1: "Una ciocca soltanto, in diretta"

07-06-2023 18:23

Un fioretto per la vittoria della Conference League? “Se ce la facciamo mi tingo una ciocca di capelli di viola domani in diretta da voi”. La promessa, fatta alla trasmissione radiofonica “Un Giorno da Pecora”, su Rai Radio1, è del sindaco di Firenze e tifosissimo della Fiorentina, Dario Nardella, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari in diretta dall’aeroporto di Fiumicino, dove il primo cittadino è in partenza per Praga, luogo in cui stasera (mercoledì 7 giugno) si disputerà la finale di Conference League tra West Ham e Fiorentina. (NPK)