Calcio, Piqué disposto a giocare gratis per aiutare il Barcellona

10-08-2022 18:45

Gerard Piqué ha proposto al Barcellona di giocare gratis per aiutare le finanze del club. È la notizia rilanciata, in queste ore, dal quotidiano spagnolo AS.

Le casse dei blaugrana, notizia nota, sono in pessime condizioni. Tant’è vero che c’è il concreto rischio di non poter schierare i nuovi acquisti (Lewandoswski, Kessié, Raphina per citarne alcuni, ndr), all’esordio nella Liga, contro il Rayo Vallecano. “Nel mentre – come ricordato anche da Eurosport – è saltata fuori la vicenda riguardante Frankie De Jong, secondo cui il contratto che lo lega attualmente al club catalano sarebbe illegale”. Per questi motivi, come riportato da As, Piqué, si è offerto di giocare gratuitamente per tutta la stagione. La dirigenza si sarebbe opposta per il momento: accetterebbe sì una riduzione significativa dello stipendio, ma non così drastica.

Non è la prima volta che Piqué si trova a far fronte ad una scelta del genere: già l’anno scorso, sempre in questo periodo, di comune accordo con gli altri senatori della squadra, aveva deciso di abbassare lo stipendio per permettere di registrare in rosa i neoacquisti Memphis Depay ed Eric Garcia.