Calcio USA, proposta di pareggio salariale tra uomini e donne

Grande proposta della Federcalcio statunitense, che ha proposto contratti identici alle associazioni dei calciatori delle nazionali maschili e femminili. Le intenzioni della federazione sarebbero quelle di: “allineare le nazionali senior maschili e femminili in un’unica struttura di contratto collettivo” e di: “trovare un modo per eguagliare il montepremi della Coppa del Mondo Fifa”.

Senza questo passo l’US soccer fa sapere che “non accetterà alcun contratto collettivo”, riporta Calcio e Finanza. La nota prosegue sottolineando come: “se le due federazioni continueranno a trattare separatamente come hanno fatto finora, US Soccer inviterà l’Uswntpa (l’associazione calciatori della nazionale femminile, ndr) a partecipare alle trattative con l’Usnstpa (quella della nazionale maschile, ndr) e viceversa, nell’interesse della piena trasparenza”.

La nota si conclude con la Federazione statunitense che: “crede fermamente che il miglior percorso da seguire per tutti i soggetti coinvolti, e per il futuro dello sport negli Stati Uniti, sia un’unica struttura retributiva per entrambe le squadre nazionali maggiori”.

OMNISPORT | 15-09-2021 16:37