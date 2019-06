Calciomercato estivo 2019, tutte le trattative e scambi in diretta LIVE - Virgilio Sport

Sto fermo un anno, anche perché c'è da riprendere un po in mano la vita privata. Mi serve quest'anno per ricaricarmi per il prossimo, stando a quanto riferisce Sport Mediaset, è stato Massimiliano Allegri.

Il Napoli piomba su Kostas Manolas. Il difensore della Roma, tra gli obiettivi principali di mercato della Juventus, ha una clausola di rescissione di 37 milioni di euro : i bianconeri si erano fatti avanti con l'entourage nelle scorse settimane, ma ora è tutto fermo in attesa dell'ufficializzazione del nuovo allenatore. Su di lui non ci sono solo Napoli e Juventus, ma anche club di Premier League come Arsenal e Manchester City.

Sono molte le società che seguono Cristian Zapata. Il Genoa avrebbe messo sul piatto un contratto biennale e un ruolo di leadership per convincere il centrale in scadenza con il Milan ad accettare l'offerta.

L'ormai ex centrocampista del Milan Tiémoué Bakayoko, tornato al Chelsea dopo il prestito in rossonero, in un'intervista a L'Equipe ha detto che resterà a Londra. Archiviata l'esperienza in Italia, il francese ha confessato il suo sogno di giocare al Psg : Un giorno mi piacerebbe molto giocare a Parigi.

Manca ancora l'ufficialità ma la cessione di Nicolò Barella all'Inter è oramai vicina. Il Cagliari ha individuato in Hamed Traorè dell'Empoli il possibile sostituto del talento azzurro. Siamo ancora nelle prime fasi della trattativa destinata a definirsi nei prossimi giorni.

L'Atalanta ha messo nel mirino Luis Muriel. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, che non è stato riscattato dalla Fiorentina ed è tornato al Siviglia, presto potrebbe accasarsi a Bergamo.

Il Lecce è pronto a chiudere per Burak Yilmaz, esperto attaccante turco del Besiktas, capitano nella partita della Nazionale ottomana contro la Francia. Il classe 1985, a segno sedici volte nell'ultimo campionato in patria. Lo riporta Sky.

L'attaccante del Napoli Dries Mertens è stato molto vicino alla Cina in passato. A rivelarlo la moglie del giocatore belga, Katrin Kerkhofs. Dries mi diceva che giocando uno o due anni in Cina, i nostri nipoti sarebbero stati al sicuro per il futuro. Ma non saremmo stati felici. Poi mai dire mai.

Al suo posto in porta potrebbe arrivare niente meno che Gigi Buffon. L'ex portiere del Psg e della Juventus è alla ricerca di una squadra dopo l'addio ai campioni di Francia, e tornare a giocare la Champions con i Dragoni è un'idea che interessa molto all'estremo difensore di Carrara, come confermato dal suo agente. La prima conduce al Genoa, la squadra per cui Buffon non ha mai fatto segreto di aver tifato quando era ragazzino.

Maurizio Sarri non è ancora ufficialmente l'allenatore della Juventus, ma già manda importanti segnali per il mercato bianconero. Il primo nome per l'attacco che ha fatto il mister toscano è quello di Mauro Icardi, riporta il Corriere dello Sport. I rapporti tra la Juventus e l'entourage dell'attaccante sono allacciati da tempo, già individuata in passato come l'erede di Higuain al Napoli.

Sempre più caldo l'asse di mercato tra Parma e Napoli. Secondo Sky i crociati sono vicini a chiudere per Adam Ounas e Marko Rog, in uscita dal club partenopeo in questa estate. La trattativa, potrebbe concludersi nei prossimi giorni.

La Juventus si muove per riportare in Italia Paul Pogba. Il direttore sportivo Fabio Paratici giovedì era in Inghilterra, a Londra, con la duplice missione di chiudere una volta per tutte la questione Sarri e di portare avanti la strategia per il centrocampista campione del mondo. La Juventus per il centrocampo segue con attenzione anche Tanguy Ndombele : già allacciati i contatti con il Lione, che ha già ricevuto dal Tottenham un'offerta di 45 milioni più bonus, subito respinta al mittente.

Cosa è successo ieri mercoledì 12 giugno 2019

Juventus, novità per la panchina: "Sarri pessimista". Griezmann verso il Barcellona. Fonseca: "Ecco come giocherà la Roma". Barella, Giulini: "L'Inter non ci soddisfa". Mercato Milan, preso il primo colpo dell'estate. Milan-Carrasco, una nuova pretendente spiazza i rossoneri. Torino, definito l'obiettivo per l'attacco. Corsi non esclude l'addio di Caputo. Fiorentina, novità su Traorè. Juventus, Pep Guardiola svela i piani per il suo futuro. Strakosha ai saluti, la Lazio si guarda intorno. Buffon, l'agente interviene sul suo futuro. Inzaghi bussa alla porta del Torino. Il Cagliari ci prova a Roma. Fiorentina, è asta per Saponara. Mercato Inter, arriva l'annuncio di Romelu Lukaku. Pogba, nuovo affondo del Real Madrid. Commisso: "Su Montella fake news". Caos Juventus, nuove indiscrezioni su Sarri e Guardiola. De Ligt spinge Marquinhos alla Juventus. Milan, Donnarumma verso l'addio: trovato il sostituto. Dall'Inghilterra: Guardiola verso l'addio al City. Milan, cambio di portieri. La Juventus di Sarri: i colpi di mercato e i punti fermi. Inter, Icardi punta i piedi e blocca il mercato. Roma, Dzeko fa chiarezza sul futuro. Napoli-James, l'idea di Mendes. Fiorentina, Commisso chiama Batistuta. Chelsea, Lampard libera Sarri. Atletico Madrid, super offerta per Joao Felix.

Virgilio Sport - 13-06-2019 | 22:38