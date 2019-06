Manca ancora l'ufficialità ma la cessione di Nicolò Barella all'Inter è oramai vicina. Il Cagliari ha individuato in Hamed Traorè dell'Empoli il possibile sostituto del talento azzurro.

Il giocatore ivoriano verrebbe acquistato dalla Juventus per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, per poi essere girato in prestito ai rossoblu. Siamo ancora nelle prime fasi della trattativa destinata a definirsi nei prossimi giorni.

SPORTAL.IT | 13-06-2019 17:04