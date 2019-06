Zapata, spunta una nuove pretendente

Sono molte le società che seguono Cristian Zapata. Il Genoa avrebbe messo sul piatto un contratto biennale e un ruolo di leadership per convincere il centrale in scadenza con il Milan ad accettare l'offerta. Anche il Bologna è fortemente interessato al giocatore colombiano, richiesto dallo stesso Sinisa Mihajlovic, che conosce personalmente dai tempi della comune esperienza in rossonero.

Il difensore, classe 1986, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, tentato anche da un eventuale ritorno in Sudamerica.



SPORTAL.IT | 13-06-2019 17:41