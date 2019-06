Nicolò Barella era indicato veramente a un passo dall'Inter, ma la Roma che lo stava seguendo da diverso tempo ha presentato al Cagliari un'offerta definita impossibile da rifiutare. E ora potrebbe verificarsi un vero ribaltone nel calciomercato dei centrocampisti italiani. L'inserimento in extremis della Roma però è stato accolto tutt'altro che bene dall'Inter, che sembra intenzionata a passare al contrattacco.

Romario Benzar è un giocatore del Lecce. Il Lecce comunica di aver acquisito, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Romario Sandu Benzar, proveniente dal F.C Steaua Bucarest, il difensore romeno classe '92 ha firmato un contratto di tre anni.

E se il ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus durasse un solo anno ? Era l'estate del 2018 e il centrale viterbese tornava a vestirsi di bianconero in una trattativa che sarebbe sembrata impensabile solo qualche settimana prima, dato che vide il coinvolgimento anche di Caldara e soprattutto di Higuain. L'affondo del PSG è arrivato, prima del clamoroso rientro in quel di Torino.

La Fiorentina sta provando a scandagliare il mercato per scoprire chi sarà il nuovo centravanti da regalare a Vincenzo Montella. Entrambi al momento sono solo suggestioni, ma chissà che questa Fiorentina non possa sfruttare l'occasione per riportarne uno dei due in Italia.

Le sirene cinesi non hanno ancora smesso di cantare per Stephan El Shaarawy, che pure nei giorni scorsi ha chiaramente affermato di non essere interessato a lasciare l'Europa in questa fase della sua carriera. Eppure lo Shanghai Shenhua non ha ancora rinunciato all'idea di ingaggiare il Faraone, ripartendo dall'offerta di uno stipendio davvero vertiginoso e di un assegno da 15 milioni per la Roma, a cui aggiungerne 5 di bonus.

Cosa è successo ieri sabato 29 giugno 2019

Virgilio Sport - 30-06-2019 | 12:50