La Roma ha un nuovo portiere titolare : Pau Lopez. Il club giallorosso ha raggiunto un accordo con il Betis Siviglia per l'estremo difensore classe 1994. Il club capitolino verserà nelle casse della società andalusa 20 milioni di euro più la percentuale sulla futura rivendita di Sanabria.

Il Napoli fa sul serio per Mauro Icardi. Su Icardi resta fortemente interessata la Juventus, che lavora sottotraccia ma certo non si aspettava la mossa del club azzurro. I bianconeri per piombare sull'ex capitano dell'Inter hanno la necessità che Gonzalo Higuain accetti l'offerta della Roma : il Pipita è finora rimasto molto freddo, ma dalla Capitale arrivano messaggi d'amore nei suoi confronti.

I nerazzurri avviano la rivoluzione voluta da Antonio Conte in mediana : ecco i giocatori in arrivo e chi lascerà loro il posto.

Il futuro è un ritorno al passato più romantico e nostalgico e un uomo, come Gianluca Vialli. Una condizione di incastri smentita inizialmente dal Viperetta, anche se le trattative come risulta a Sportmediaset relative alla cessione della Samp al gruppo con Vialli a capo erano più che avviate.

L ’ avventura di Boateng con il Barcellona è stata condizionata da tanti, troppi acciacchi fisici. Il ritorno in Italia dell ’ ex milanista difficilmente lo riporterà in neroverde, nonostante la situazione contrattuale : il Parma ci sta pensando e potrebbe presto piazzare la stoccata decisiva.

Juventus sempre più padrona dei colpi a costo zero : Ramsey e Rabiot sono solo gli ultimi di una serie di campioni arrivati a Torino gratis.

Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato ha parlato di mercato, Mancuso e Ceravolo : Sono due ottimi giocatori, e mi fa piacere che i certi profili vengano accostati anche a noi, così come ad altre squadre importanti : per fortuna siamo tra queste.

Tiene banco la questione portiere a Firenze. Dopo la cessione di Lafont al Nantes, la Fiorentina vorrebbe puntare su Bartlomiej Dragowski, che però ha due ricche offerte dalla Premier League da Southampton e Bournemouth. Lo riporta la Repubblica.

Si avvicina alla fine la telenevola di mercato che riguarda Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United , che nelle prossime ore si confronterà con il tecnico Solskjaer e la dirigenza del club inglese per chiedere ufficialmente la sua cessione , è conteso da Juventus e Real Madrid. La Juventus, resta alla finestra ma è più defilata, consapevole di come sia difficile se non impossibile pareggiare l'offerta dei concorrenti spagnoli.

Cosa è successo ieri giovedì 4 luglio 2019

Petrachi guarda in casa del Toro. Lazio, c'è un danese per la difesa. Svolta Milan, ecco il regista per Giampaolo. Buffon torna alla Juve, scelto il numero di maglia. Arjen Robben lascia il calcio. Bologna, Palacio rinnova. Vagnati rassicura i tifosi della Spal. Daniel Cappelletti resta in biancorosso. La Roma fa sul serio per Higuain. Il Chievo a Michele Marcolini. Petrachi: "Higuain può ritrovarsi alla Roma". Juventus, la gioia di Gigi Buffon: le sue parole. Chiesa, Pradè vuole vederci chiaro. Juventus in allarme, si complica il colpo dell'estate. Veretout, la Roma sorpassa il Napoli. Icardi e Wanda Nara scatenano il caos: c'è anche il Napoli. I colpi di calciomercato dell'estate 2019: i giocatori da seguire. Lautaro Martinez, messaggio di Zanetti a Messi. Buffon, il ritorno alla Juventus: le visite mediche. Lampard ufficiale al Chelsea. Roma, a un passo Mancini. Zaniolo-Roma, torna il gelo: Juventus in agguato. Mercato Juventus, Sarri cede 8 giocatori: ecco i nomi. La Fiorentina rilancia per il terzino. Cessione in difesa. Parma, tutto aperto per Barrow. Torino, Cairo annuncia: "L'attaccante? Tre ipotesi". Giallo Icardi-Juventus: contatto Wanda Nara-Paratici.

Virgilio Sport - 5-07-2019 | 12:13