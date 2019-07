Il futuro di Joao Pedro è sempre più lontano dal Cagliari : il giocatore era stato accostato alla Lazio ma la società più vicina al brasiliano è l'Atalanta. Il centrocampista, di ritorno dal Frosinone, piace ai rossoblù e l'affare potrebbe sbloccarsi già nei prossimi giorni.

Duvan Zapata vuole tornare al Napoli e l'Atalanta è pronta ad assecondarlo : trattenere un calciatore scontento non conviene a nessuno. La società nerazzurra, però, non intende fare sconti e sta cercando di trovare la quadra con gli azzurri : Roberto Inglese piace a Gasperini e potrebbe rappresentare la contropartita tecnica.

Matteo Darmian sembrava destinato a tornare in Italia. Prima l'Inter e poi la Juventus sembravano pronte ad affondare il colpo per il laterale. Il Manchester United non lo ritiene incedibile e i nerazzurri sono pronti per andare alla carica : non si parlerà soltanto di Romelu Lukaku la prossima settimana nell'incontro tra i dirigenti delle due società.

In queste ultime ore è stato associato al Pisa il nome del 30enne centrocampista Federico Moretti. Era nell ’ Albissola, l ’ ultima delle quali all ’ Avellino due stagioni fa. Su di lui ci sarebbe anche il Venezia. A riferirlo è il 'Corriere dello Sport.

C'è la possibilità che nella prossima stagione Juan Cuadrado non indossi la casacca della Juventus. L'esterno offensivo colombiano ha ricevuto un'importante offerta da parte dello Shanghai Shenhua e sta prendendo in considerazione l'ipotesi di trasferirsi in Cina.

Per convincere la Fiorentina a cedere Jordan Veretout il Milan sta pensando di inserire anche una contropartita tecnica. Sul piatto la società rossonera è pronta a mettere il cartellino di uno tra Castillejo e Borini.

Cosa è successo ieri venerdì 5 luglio 2019

Atletico Madrid-Barcellona, scontro per Griezmann. Francesco Totti dà indizi sul proprio futuro. Il Parma chiude la porta a Balotelli. De Ligt, il presidente del Barcellona spaventa la Juve. Juventus, ecco Demiral. L'Inter trema, altre due italiane su Lukaku. L'Inter scarica anche Nainggolan: Conte chiede un pupillo. Il Chievo pesca in casa Sampdoria. Telenovela De Ligt, "Ajax infuriato con la Juventus". Il Genoa ha preso Gumus. Benatia non torna alla Juventus. Mandragora: "Il mio obiettivo è la Juventus". Scatto Roma: è arrivato il nuovo portiere. Inter, novità su Mauro Icardi: Juventus spiazzata. Inter, Conte rivolta il centrocampo: tre arrivi e tre cessioni. L'affondo di Vialli: sta per realizzarsi il sogno Sampdoria. Parma senza limiti: Boateng. Juventus, la regina dei parametri zero: tutti i colpi gratis. Benevento, Foggia parla dei colpi in attacco. Dragowski ha due ricche offerte dalla Premier. Mercato Juventus, Pogba ha fatto la sua scelta.

Virgilio Sport - 6-07-2019 | 12:53