La Fiorentina è a caccia di alternative in attacco in vista della prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport i viola confermeranno Giovanni Simeone ma sono pronti ad affiancargli una punta d'esperienza.

Samir Nasri è stato a un passo dal Parma. Secondo quanto rivela Tuttomercatoweb, appena svincolato dal West Ham. Il giocatore avrebbe chiesto un ingaggio di 2.2 milioni di euro all'anno.

L'Inter avrebbe fatto un'offerta a Dani Alves, ex terzino della Juventus che si è svincolato da pochi giorni dal Paris Saint Germain per scadenza di contratto. I blaugrana sarebbero intenzionati a proporgli un contratto annuale : Dani Alves deciderà cosa fare entro il prossimo 20 luglio. In ogni caso la concorrenza non è poca : oltre all'Inter e al Barcellona risultano essere interessate a Dani Alves anche Borussia Dortmund e Manchester City.

Cosa è successo ieri sabato 6 luglio 2019

Napoli, Fabian Ruiz batte cassa. El Shaarawy-Cina, ci siamo. Juventus, svolta in arrivo: De Ligt telefona a Sarri. Atletico, Griezmann si rifiuta di andare in ritiro. Il Milan annuncia Theo Hernandez. Nainggolan-Icardi, clamorose dichiarazioni di Marotta. Juventus, Cristiano Ronaldo è già pronto. Percassi svela il futuro di Zapata. Inter-Barella, si sblocca l'affare. Torino, Gustafson per arrivare a un giovane talento. Rocco Commisso esce allo scoperto sul futuro di Chiesa. Atalanta, definita la strategia per Joao Pedro. Zapata-Napoli, la chiave è Inglese. Torna d'attualità Matteo Darmian. Pisa e Venezia si sfidano per Moretti. Cuadrado, tentazione dalla Cina. Veretout, il Milan propone contropartite.

Virgilio Sport - 7-07-2019 | 09:29