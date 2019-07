L'Inter piomba su Dani Alves: le parole del giocatore

L'Inter avrebbe fatto un'offerta a Dani Alves, ex terzino della Juventus che si è svincolato da pochi giorni dal Paris Saint Germain per scadenza di contratto. Secondo quanto riporta UOL Esporte, la durata del contratto e l'ammontare dello stipendio proposto dalla società milanese soddisfano l'esterno verdeoro, che però sogna un ritorno al Barcellona.

I blaugrana sarebbero intenzionati a proporgli un contratto annuale: Dani Alves deciderà cosa fare entro il prossimo 20 luglio, al termine delle sue vacanze. Sul giocatore, sempre secondo UOL Esporte, ci avrebbe fatto un pensiero anche la Juventus.

Sui social però Alves ha seccamente smentito le voci, commentando la notizia con un conciso ma chiaro "Mentira!" (Bugia ndr).

Nei prossimi giorni si capirà se si tratta di una pretattica: non è un segreto che Conte vorrebbe averlo a Milano. In ogni caso la concorrenza non è poca: oltre all'Inter e al Barcellona risultano essere interessate a Dani Alves anche Borussia Dortmund e Manchester City (allenato da quel Pep Guardiola che lo conosce benissimo). C'è poi l'ipotesi di un trasferimento in Cina, aiutato da un ricchissimo stipendio per il giocatore.

"Oggi chiudo un altro ciclo nella mia vita, un ciclo di vittorie, apprendimento ed esperienze – è il suo saluto al Psg -. Vorrei ringraziare la famiglia del Psg per l'opportunità di costruire una pagina della storia del club insieme. Ringrazio tutti e soprattutto lo staff per l'amore, il rispetto e la complicità dimostrati dal primo giorno. Insieme abbiamo reso questo club un po' più speciale. Sono stati due anni di resilienza e un continuo tentativo di adempiere la mia missione. Nella vita tutto ha un inizio, una metà e una fine e oggi è arrivato il momento di mettere il punto finale. Mi scuso se a un certo punto non sono stato all'altezza, mi scuso se a un certo punto ho commesso un errore… Volevo solo dare il massimo".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 07-07-2019 08:45