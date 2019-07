Sono i calciatori più sognati dai tifosi e più citati dai media : ecco la classifica dei tormentoni del calciomercato 2019 di serie A, siti di quotidiani, principali radio, tv e blog.

Joe Barone, il braccio destro del patron della Fiorentina Rocco Commisso, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato del mercato dei viola, a cominciare da Federico Chiesa, cercato dalla Juventus : ? Chiesa resta senza se e senza ma. Balotelli e De Rossi , due parametri zero ambitissimi : ? Daniele è un grande giocatore e un grande uomo.

La Juventus è in forte pressing sulla Fiorentina per Federico Chiesa. Il presidente Commisso nel vertice chiederà a Chiesa di restare almeno per un'altra stagione, mentre il giocatore insisterà per chiedere il via libera e andarsene. La strategia di Paratici è chiara : la Juventus ha messo sul tavolo un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, per convincere l'Azzurro a dare l'ultimatum a Rocco Commisso.

Vertice di mercato tra Parma e Atalanta. Secondo quanto riporta Sportitalia, l'attaccante gambiano da tempo nel mirino degli emiliani, e di Dejan Kulusevski. Una modalità che l'Atalanta predilige rispetto a quella del Cagliari.

Pol Lirola si avvicina a grandi passi alla Fiorentina. Martedì prossimo potrebbe essere il giorno giusto per la chiusura della trattativa e l'annuncio ufficiale. Gli emiliani si sono già cautelati con l'acquisto di Toljan dal Borussia Dortmund.

Le indiscrezioni di mercato di una settimana fa hanno trovato conferma : l'Inter , alle prese con trattative su più tavoli tra Barella , Dzeko e Lukaku , sta progettando il grande colpo a parametro zero per la prossima stagione. Dani Alves, ha dato mandato ai propri agenti di raccogliere le offerte, e a breve, tornato dalle vacanze, deciderà dove concludere la sua carriera.

Cosa è successo ieri giovedì 11 luglio 2019

Virgilio Sport - 12-07-2019 | 09:10