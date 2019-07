Barella all'Inter, il saluto del Cagliari

L’Inter ha comunicato in via ufficiale l’acquisto di Nicolò Barella. Il centrocampista arriva dal Cagliari a titolo temporaneo annuale con obbligo di trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva. Barella ha firmato un contratto quinquennale.

Anche il Cagliari ha comunicato l’avvenuta cessione, accompagnando l’annuncio con un lungo messaggio di saluto al centrocampista prodotto del vivaio rossoblù: "Nella vita di ogni ragazzo arriva prima o poi il momento di lasciare casa per continuare da solo il proprio cammino. E' con un pizzico di emozione che il Club vede oggi partire Nicolò. Dalla scuola calcio Gigi Riva, al settore giovanile del Cagliari, alla prima squadra sino alla conquista della Nazionale: quel bambino troppo forte per giocare con i suoi coetanei è diventato un campione. Con il rossoblù addosso 112 presenze, 7 gol e 6 assist: ma i numeri da soli non bastano a raccontare il suo contributo. Nato a Cagliari, tifoso della squadra della sua città, è cresciuto caricandosi sulle spalle sempre maggiori responsabilità: con fierezza sarda ha sviluppato la tempra del condottiero, senza tremare davanti alle sfide più' difficili e arrivando a indossare anche la fascia da capitano. Trascinatore, mix esplosivo di talento, tecnica, tenacia e dinamismo: è stato protagonista con tutte le nazionali giovanili fino ad indossare la maglia azzurra dove ha già' collezionato 2 gol in 7 gare. Questa casa rossobù sarà sempre anche la tua. Arrivederci, Nicolò'"

SPORTAL.IT | 12-07-2019 22:50