Caos Griezmann: il Barcellona lo annuncia, l'Atletico rifiuta

Antoine Griezmann è un giocatore del Barcellona. O forse no. I blaugrana hanno pagato la clausola di rescissione presente nel contratto che legava l’attaccante francese all’Atletico Madrid, pari a 120 milioni di euro, ma il club rojoblanco ha rifiutato i soldi, chiedendo 200 milioni di euro per la cessione del giocatore.

L’avvocato del calciatore nel pomeriggio si era recato nella sede della Liga per ufficializzare l’affare. La punta campione del mondo, che si era rifiutata di andare in ritiro con i colchoneros, ha firmato con i catalani un contratto quinquennale fino al 2024 con clausola rescissoria fissata alla cifra astronomica di 800 milioni di euro, addirittura superiore a quella dello stesso Lionel Messi.

Griezmann in teoria dovrebbe mettersi subito agli ordini di Valverde, ancora prima della presentazione fissata domenica prossima alle 18, e dovrebbe formare con Messi e Suarez un tridente da sogno. Trionfale l’annuncio social da parte del Barcellona: “Lo stavate aspettando…”. Per il club blaugrana sarebbe un altro grande colpo dopo l’arrivo di Frenkie De Jong dall’Ajax poche settimane fa: il giocatore era sbarcato in Catalogna per una cifra vicina ai 75 milioni di euro.

Ma l’Atletico Madrid ha annunciato clamorosamente una battaglia legale in comunicato pubblicato nel pomeriggio di venerdì: “L’Atletico Madrid considera la somma depositata insufficiente per far fronte alla clausola rescissoria, visto che è palese come l’accordo tra il giocatore e il Barcellona sia precedente al giorno in cui la stessa clausola è passata dai 200 milioni ai 120. Inoltre anche l’annuncio di Griezmann dell’addio all’Atletico (14 maggio) è precedente al giorno in cui la clausola si sarebbe modificata. L’Atletico ritiene che la chiusura del contratto sia avvenuta prima della fine della scorsa stagione a causa di eventi, atti e dimostrazioni effettuati dal giocatore. Per questo il club ha iniziato i procedimenti atti a tutelare i propri diritti ed interessi”.

SPORTAL.IT | 12-07-2019 15:43