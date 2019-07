Ma qualcosa si è rotto nell'idillio tra l'Inter, Wanda Nara e Mauro Icardi. La signora Icardi poteva subire l'attesa. Dove si trova apparentemente per un periodo di relax e distensione, in compagnia dei 5 figli, dello stesso Icardi e di Kenny Palacios, il suo truccatore e parrucchiere, la Nara posta su Instagram messaggi di apparente serenità e di estrema sfronytatezza considerando i riferimenti al Napoli e all'apertura di De Laurentiis all'ingresso in rosa di Mauro.

E intanto, ad Appiano Gentile, Icardi monitora la situazione del connazionale, perché sa che è legata a doppio filo alla sua. porte del Napoli Sono lontani i tempi i cui la moglie - agente, aveva deciso di mettere pressione all ’ Inter parlando dell ’ interessamento per il marito dei più importanti club europei. Chi viene tra James, Pepé e Icardi ? Sono tutti grandi campioni, quindi sono sempre benvenuti, ma non spetta a noi calciatori decidere chi comprare.

Strano il destino di Patrick Cutrone, che da quando è arrivato al Milan Krzysztof Piatek è di fatto finito del dimenticatoio, trovando sempre meno spazio con Gennaro Gattuso e ora di fronte a un bivio : restare cercando di convincere Marco Giampaolo o cercare fortuna altrove. Si va da Rodriguez, a Kessie, passando dal già citato Cutrone e Suso. A proposito dell ’ andaluso è in piedi un discorso con la Roma, ma il Milan vuole soltanto soldi e non accetta contropartite tecniche.

Nonostante non rientri nei piani di Carlo Ancelotti non è facile arrivare a Lorenzo Tonelli. Il Lecce ne ha preso atto, e ora tocca al Brescia provarci : il nome del difensore toscano è in cima alla lista dei desideri dei lombardi per la retroguardia. Nell ’ ultima stagione Tonelli è stato in forza alla Sampdoria, che lo hanno restituito al Napoli.

Gregoire Defrel continua a lavorare con la Roma e segna pure in amichevole ma è consapevole che il suo destino è lontano dalla Capitale. L'interesse del Cagliari nei suoi riguardi è tutt'altro che spento ma a spaventare la società isolana è la valutazione fatta dai giallorossi sul suo cartellino : 13 milioni di euro.

Cosa è successo ieri domenica 21 luglio 2019

Commisso resta vago su Chiesa. Napoli, Ancelotti esce allo scoperto sul mercato. Leonardo Semplici fa la lista della spesa. Balotelli torna di moda: ci pensa una squadra di A. Juventus, l'operazione sfoltimento si complica. Napoli, spunta un nuovo nome per l'attacco. Rocco Commisso: "Ho parlato con Chiesa". Cagliari, tutto fatto per Rog. Inter, in tre per il dopo Perisic. Atalanta, previsto un incontro con Zapata. Giulini svela un indizio di mercato. Roma, la richiesta del Milan per Suso. Ds dell'Empoli: "Bennacer il nuovo Gattuso". Miralem Pjanic si incatena alla Juventus. Ancelotti ha deciso il futuro di Mario Rui. Fiorentina, Keita ad una sola condizione. Passetti scalda i tifosi sul mercato. Milan, il grande colpo è in chiusura.

