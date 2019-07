La Fiorentina di Rocco Commisso sta per piazzare il suo primo grande colpo. Nelle prossime ore il club viola annuncerà l'ingaggio del terzino Pol Lirola, in arrivo dal Sassuolo per 13 milioni di euro più bonus. Per il giocatore spagnolo previsto un contratto triennale con opzione per il quarto.

Il presidente del Benevento Vigorito fa un primo bilancio del mercato dei giallorossi : Il nostro direttore sta operando su una intelaiatura di calciatori scelti e confermati per le doti morali e tecniche. Foggia ha voluto operare in maniera chirurgica.

La telenovela Lukaku sta arrivando a un punto di svolta. La Juventus da alcuni giorni sta pianificando il sorpasso all'Inter per il bomber belga, sempre più separato in casa a Manchester. Conte dopo la partita con il Psg non ha voluto sbilanciarsi : Lukaku ? Come ho sempre detto stiamo parlando di un giocatore che non è un nostro giocatore, quindi non è giusto parlarne mancherei di rispetto nei confronti del giocatore e del Club.

Cosa è successo ieri sabato 27 luglio 2019

Zidane rimette in bilico James. Kean, ricca offerta dell'Everton. Roma, Zaniolo verso il rinnovo. Milinkovic-Savic, Simone Inzaghi manda un messaggio a Lotito. Futuro Sottil, un club esce allo scoperto. Skriniar tranquillizza i tifosi: "Stiamo crescendo molto". Caso Mauro Icardi, nuovo enigmatico messaggio di Wanda Nara. Juventus-Chiesa, Commisso tenta una nuova offensiva. Futuro Demiral, l'agente esce allo scoperto. Torino, c'è la fila per Bonifazi. Defrel-Cagliari, spunta un nuovo ostacolo. Napoli, operazione Pepé a rischio: maxi-offerta dall'Inghilterra. Il Torino studia l'alternativa a Verdi. Fiorentina, nuova idea per il centrocampo. Lukaku, la Juve beffa l'Inter: proposto uno scambio. Milan, Cutrone lascia il ritiro: addio vicinissimo.

Virgilio Sport - 28-07-2019 | 09:48