Il Milan cambia faccia: doppio colpo in arrivo, addio a Cutrone

Weekend di mercato frenetico per il Milan, che sta per annunciare il doloroso addio di Patrick Cutrone e contemporaneamente si prepara ad incamerare due nuovi colpi in entrata, Rafael Leao dal Lilla e Leo Duarte dal Flamengo.

Per la cessione della giovane punta rossonera ormai è tutto fatto, nonostante le perplessità di tanti tifosi affezionati al numero 63: Cutrone lunedì firmerà con il Wolverhampton un ingaggio quinquennale da 2 milioni di euro netti a stagione. Nelle casse del Diavolo finiranno 18 milioni di euro più bonus fino a 24 milioni legati al rendimento del giocatore.

Il posto di Cutrone verrà occupato dall'attaccante portoghese Rafael Leao, in arrivo dal Lilla. Il sì del giocatore è arrivato venerdì sera, il Milan lo ha preso per 30 milioni di euro, tra parte fissa e il cartellino di Tiago Djalo.

Restano da definire gli ultimi dettagli, ma a meno di colpi di scena Leao sbarcherà a Milano tra domenica e lunedì per la firma e le visite mediche. Nato punta centrale, Leao, vent'anni lo scorso giugno, può adattarsi anche nel ruolo di seconda punta o ala sinistra. Nella scorsa stagione ha realizzato 8 reti in 24 partite in Ligue 1.

L'altro colpo in dirittura d'arrivo è in difesa e porta il nome del 23enne centrale del Flamengo Leo Duarte. Secondo quanto riporta Globo Esporte, il giocatore brasiliano vestirà il rossonero per 11 milioni di euro, bonus compresi. Quasi centro presenze con la maglia del Flamengo, Leo Duarte ritroverebbe al Milan il suo ex compagno di squadra Lucas Paquetà.

SPORTAL.IT | 28-07-2019 10:49