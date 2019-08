La Spal è ancora al lavoro sul parco attaccanti e sta cercando di stringere con Babacar. L'arrivo del senegalese porterebbe all'uscita di Paloschi, mai prima scelta di Semplici e che invece sembra essere molto apprezzato in casa dell'Hellas Verona.

I tifosi del Milan sono preoccupati. Zvonimir Boban ha fatto il punto della situazione in un ’ intervista concessa alla ‘ Gazzetta dello Sport ’. Ci vorrà del tempo, ma siamo il Milan, e, quindi, dobbiamo in qualche modo bruciare le tappe. Correa ? Il Milan è una società corretta ed elegante, e quindi non farà mai leva sulla volontà del giocatore.

La nuova Juventus ha iniziato il suo campionato senza : Paulo Dybala : al 'Tardini, contro il Parma, l'argentino è rimasto in panchina per novanta minuti sotto gli occhi del suo rappresentante Jorge Antun. Dybala in panchina non è legato al mercato, aveva assicurato prima del fischio d ’ inizio del match il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Dybala per Icardi ? Mi sembra di aver già risposto due volte ... Siamo molto contenti del parco attaccanti che abbiamo.

Rimasto in panchina nella gara con il Napoli, il difensore della Fiorentina Federico Ceccherini ha la valigia in mano. Per l'ex calciatore del Crotone è fortissimo l'interessamento del Brescia e la fumata bianca potrebbe arrivare lunedì. Nello scorso gennaio Ceccherini era stato a un passo dal Bologna.

Cosa è successo ieri sabato 24 agosto 2019

