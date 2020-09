Il presidente del Brescia Massimo Cellino in un'intervista a Il Messaggero ha svelato alcuni retroscena della trattativa che ha portato Sandro Tonali al Milan, nonostante la concorrenza dell'Inter : L'Inter ha sbagliato il modo di agire. Sandro tifa Milan da quando è bambino. Maldini ha il dna da Milan e ha tutti i presupposti per diventare un grande dirigente.

La Juventus danza sulle punte : non solo Luis Suarez ed Edin Dzeko, nelle ultime ore il club bianconero sta rivalutando la possibilità di un ritorno di Alvaro Morata o di un arrivo di Edinson Cavani a Torino. La pista più calda resta per ora quella di Luis Suarez : l'uruguaiano secondo i media iberici avrebbe trovato l'intesa totale con la Juventus. Suarez, Dzeko, Cavani o Morata : nei prossimi giorni arriverà l'affondo definitivo, perché Pirlo non può più permettersi di aspettare.

Il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo l'amichevole vinta contro il Monza ha parlato di mercato e ha fissato le priorità dei rossoneri. Dopo gli arrivi a centrocampo, Pioli chiede a Maldini soprattutto rinforzi in difesa : In difesa in questo momento abbiamo fuori Romagnoli, Musacchio e Conti e siamo un po ’ contati.

Cosa è successo ieri sabato 5 settembre 2020

