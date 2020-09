Mercato Milan: pazza idea di Maldini. Le indiscrezioni dall'Inghilterra

Gareth Bale al Milan: dall’Inghilterra i bookmakers rilanciano l’indiscrezione di mercato che vedrebbe il club rossonero tra le prime destinazioni del campione gallese in caso di un addio al Real Madrid. Bale è ormai da alcuni anni in rotta con il club blanco, che ogni estate cerca in qualche modo di cederlo: l’ingente ingaggio del giocatore, 15 milioni di euro a stagione, blocca però qualsiasi trattativa.

L’attaccante ha un contratto fino al 2022 e il Real, soprattutto dopo la crisi finanziaria seguita alla pandemia, non vede l’ora di liberarsene. I rapporti tra i campioni di Spagna e il Milan sono ottimi (lo testimonia l’affare Brahim Diaz appena andato in porto), e i bookmakers britannici quotano l’approdo a Milanello al fianco di Zlatan Ibrahimovic a 7,50, riporta il sito Agipronews.

I numeri sono però fuori budget per Paolo Maldini: solo il cartellino costerebbe quasi 30 milioni, e poi c’è l’enorme ingaggio, che anche se ridotto sarebbe comunque ben oltre il tetto spese di Elliott. Resta aperta la strada l’ipotesi di un prestito con ingaggio condiviso con il Real, ma per ora è tutto in alto mare.

Bale si è espresso così sulla sua complicata situazione al Real: “Vedremo cosa succederà, c’è tanto tempo ancora in questa finestra di mercato e ce ne saranno anche un altro paio. Il tempo dirà ma penso che dipenderà dal Real Madrid. Ho provato ad andarmene un anno fa ma hanno bloccato tutto all’ultimo secondo. Era un progetto che mi affascinava ma non si è materializzato”.

“Ci sono stati altri casi in cui abbiamo provato ad andare ma il club non lo ha permesso o hanno fatto qualcosa. Dipende dal club. Voglio giocare a calcio, sono ancora motivato a giocare a calcio, quindi credo che dipenda dal club. Hanno il controllo di tutto. Ho un contratto, tutto quello che posso fare è portare avanti quello che sto facendo e spero che arrivi qualcosa. Ho solo 31 anni ma sono ancora in gran forma e posso dare ancora molto. Vedremo cosa succederà. Dipende dal club anche se ad essere onesti stanno rendendo le cose complicate”.

OMNISPORT | 06-09-2020 13:15