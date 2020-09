Mercato Inter: preso Vidal, Antonio Conte vuole subito un altro colpo

Antonio Conte riabbraccia Arturo Vidal. Dopo un lungo corteggiamento, il centrocampista cileno è finalmente pronto a trasferirsi a Milano: è atteso a metà settimana ad Appiano Gentile per i test medici e la firma del contratto, un biennale accordato già da tempo.

La trattativa per liberarsi dal Barcellona dovrebbe concludersi a breve: i blaugrana e l’entourage del Guerriero dovrebbero accordarsi per una buonuscita di 6 milioni di euro, anche se resta il nodo dei premi non pagati, che ammonterebbero a poco più di due milioni. Sono solo dettagli, a breve arriverà il via libera: entro pochi giorni Vidal si rimetterà a disposizione di Conte.

Il mister leccese però non si gode l’arrivo dell’ex Juventus, ma è già in pressing sulla dirigenza nerazzurra per ottenere l’ultimo (e più importante) colpo in mediana: N’Golo Kanté.

Il centrocampista francese è giudicato cedibile dal Chelsea ma è valutato 50 milioni di euro: per averlo i nerazzurri dovranno effettuare almeno una cessione importante, e il maggior indiziato resta Christian Eriksen.

Dopo la conferma di Conte in panchina, il futuro del centrocampista danese, che il tecnico non riesce a inserire nel suo sistema di gioco, è più che mai in dubbio. Le prossime settimane di preparazione saranno decisive per le scelte dell’allenatore e degli uomini di mercato nerazzurri.

Eriksen dal ritiro della Nazionale si è espresso così: “Non ho ancora avuto indicazioni su come andrà nel club quando tornerò. Sicuramente spero di tornare e che si riparta tutti da zero, poi bisognerà vedere cosa pensa davvero l’allenatore. Ero abituato ad essere sempre titolare, ora sto vivendo una situazione nuova, bisogna elaborarla e solo dopo guardare indietro e vedere se sia stato giusto o sbagliato. Bisogna prendere tutto come viene. Sento di aver fatto la mia parte, nel complesso sono stato contento della scelta fatta di venire all’Inter. E lo sono ancora”.

OMNISPORT | 06-09-2020 10:40