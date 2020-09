Mercato Milan: Pioli manda un messaggio chiaro a Maldini

Il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo l’amichevole vinta contro il Monza ha parlato di mercato e ha fissato le priorità dei rossoneri. “Cosa penso dell’affare Tonali? Se arriverà davvero ci sarà molta soddisfazione. Io, l’area tecnica e la proprietà siamo preparati a migliorare la squadra, il mercato è ancora lungo, se ci saranno occasioni di migliorare ovviamente: con giocatori di qualità si ha più possibilità di vincere e fare bene. Più giocatori forti ci saranno e meglio è. Il mercato è solo all’inizio, ma noi dovremo restare concentrati sul campo perché ci aspettano gare difficili, soprattutto il preliminare. Concentriamoci su quello”.

Dopo gli arrivi a centrocampo, Pioli chiede a Maldini soprattutto rinforzi in difesa: “In difesa in questo momento abbiamo fuori Romagnoli, Musacchio e Conti e siamo un po’ contati. Il mercato è ancora lungo, vedremo che situazioni si possono creare”.

Su Chiesa: “Si scrivono tante cose in questo periodo, dobbiamo leggere poco e lavorare tanto perché sarà un inizio difficile. Per Bakayoko state parlando con l’interlocutore sbagliato”.

Brahim Diaz ha debuttato nel finale del test amichevole contro i brianzoli: “Credo che a lui serva ancora di più giocare per capire il calcio italiano e i nostri principi di gioco, gli servirà un po’ di tempo ma ha delle qualità, è arrivato da poco, dobbiamo dargli il tempo necessario per poter essere un giocatore utile per noi”.

Nel poker al Monza hanno brillato i giovani: “Abbiamo dei ragazzi di prospettiva, che hanno dimostrato le loro qualità ed è bene che le sfruttino. Sono già pronti per stare con noi in prima squadra, e per noi è un bene, poi dovremo essere pronti per questo avvio di stagione che speriamo ci vedrà in campo spesso. In ogni caso bisogna andarci piano con i giovani, devono dimostrare tante cose”.

OMNISPORT | 06-09-2020 08:14