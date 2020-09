Riccardo Sottil è sbarcato a Cagliari ed è pronto a mettersi a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco. Arrivato dopo l'impegno con la Nazionale Under 21, l'ex Fiorentina ha rilasciato le sue prime parole da giocatore rossoblu. Luca Pellegrini in Nazionale mi ha parlato molto bene di Cagliari.

Alessandro Florenzi sta per trasferirsi al Paris Saint Germain. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il terzino destro della Roma, rientrato dopo il prestito a Valencia, andrà a Parigi in prestito secco per una stagione, con diritto di riscatto da parte dei francesi.

Sono giorni decisivi per il futuro assetto dell'attacco della Juventus. Il club bianconero avrebbe trovato finalmente l'accordo con Gonzalo Higuain per la rescissione del contratto in scadenza nel 2021. L'accordo era stato preannunciato alcuni giorni fa dal fratello - agente Nicolas Higuain : Pirlo e la società nei giorni scorsi hanno preso questa decisione unilaterale dichiarando Gonzalo fuori dal progetto.

Dopo gli arrivi di Rispoli e Cigarini, il Crotone si rinforza con un altro elemento in vista del ritorno in Serie A : è ufficiale l'ingaggio di Eduardo Henrique. Il centrocampista brasiliano è stato prelevato con la formula del prestito con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona. Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Sporting Lisbona, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eduardo Henrique da Silva.

Mohamed Fares entro breve sarà un giocatore della Lazio. L'esterno della Spal firmerà un contratto di cinque anni con il club capitolino, riporta il Corriere dello Sport. Il giocatore è arrivato a Roma per le visite mediche e la firma.

Secondo le indiscrezioni riportate da Sky, il club giallorosso ha raggiunto l'accordo con il difensore britannico e avrebbe quasi trovato l'intesa anche con il Manchester United. Smalling dovrebbe tornare nella Capitale sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una spesa totale di 12 milioni di euro.

Il suo nome è accostato a quello della Lazio da settimane e adesso, il suo trasferimento in Italia sembra realmente ad un passo. Vedat Muriqi si appresta a diventare un nuovo giocatore biancoceleste e a confermarlo è stato un post pubblicato su Twitter dal Fenerbahçe con il quale ha annunciato ufficialmente l ’ inizio delle trattative con il club capitolino : Sono iniziate le trattative con la S.S. Lazio per la cessione del nostro giocatore Vedar Muriqi.

Il centrocampo della Fiorentina cambia volto : è in arrivo nel club viola Borja Valero, che si è svincolato da poco dall'Inter. Per il centrocampista spagnolo è un ritorno a Firenze : l'affare verrà chiuso una volta ufficializzato il trasferimento di Marco Benassi al Verona. I gigliati hanno trovato l'intesa con l'Hellas sulla base di un prestito con diritto di riscatto : l'ex granata lascerà la Fiorentina dopo due anni.

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti in un'intervista a Fox Sports ha blindato una volta di più il futuro di Lautaro Martinez. Abbiamo fatto tanto per prenderlo e speravamo potesse avere la crescita che ha avuto. Lo vedo felice all'Inter.

Il club rossonero ha diffuso le parole del direttore dell'area tecnica Paolo Maldini, uno degli artefici dell'operazione : Siamo felici di accogliere Sandro nella famiglia rossonera, siamo convinti che potrà dare un contributo importante per costruire insieme un futuro ricco di grandi soddisfazioni. Sandro conosce bene il Club, e condivide pienamente i valori alla base del progetto che vogliamo costruire insieme.

E ’ appannato tornato al PSG dopo una stagione vissuta in prestito al Real Madrid, quello a Parigi è stato però solo un rapido passaggio. Alphonse Areola infatti nella prossima stagione sarà uno dei protagonisti della Premier League, visto che ha firmato un contratto che lo legherà al Fulham. Ad annunciarlo è stato il PSG, che ha anche svelato i dettagli dell ’ operazione. Alphonse Areola si trasferisce in prestito al Fulham.

Alla fine sarà il Genoa a contare su Lennart Czyborra. Lo stesso club di Preziosi : Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da Atalanta Bg le prestazioni sportive dell ’ esterno Lennart Czyborra con la formula del prestito biennale e successivo obbligo di riscatto.

Cosa è successo ieri mercoledì 9 settembre 2020

Virgilio Sport - 10-09-2020 | 12:03