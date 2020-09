Mercato Juventus, in attacco può arrivare un Nazionale italiano

L’inizio del campionato si avvicina e in casa Juventus sono febbrili le trattative per rinforzare l’attacco. La novità di giornata è che oltre ad un centravanti potrebbe arrivare anche una seconda punta, adattabile magari al 4-3-3, individuata in una vecchia conoscenza del calcio italiano come Stephan El Shaarawy .

Intanto sembra ormai certo che al debutto stagionale contro la Sampdoria Andrea Pirlo , alla prima assoluta da allenatore, dovrà puntare sulla consolidata coppia formata da Cristiano Ronaldo e da Paulo Dybala , visto che i tempi sono troppo stretti per l’acquisto del tanto atteso centravanti.

Qualcosa comunque si sta muovendo, visto che Gonzalo Higuain ha raggiunto l’intesa con la società per la rescissione del contratto che sarebbe scaduto nel giugno 2021: dopo aver capito che il suo ciclo in bianconero era concluso, il Pipita ha scelto di trasferirsi nella Mls e precisamente nell’Inter Miami, dove ritroverà Blaise Matuidi, compagno per due stagioni alla Juventus .

Per il resto si attendono novità sul doppio fronte Suarez – Dzeko : l’uruguaiano sosterrà settimana prossima l’esame di italiano necessario per ottenere il passaporto comunitario, il bosniaco della Roma è sempre bloccato dal mancato accordo tra i giallorossi e il Napoli per Arkadiusz Milik, scelto dai capitolini come sostituto di Dzeko.

La Roma torna però protagonista anche nella corsa della Juventus a El Shaarawy. Secondo quanto riportato da ‘Telefoot’, infatti, i bianconeri stanno seguendo con attenzione l’evolversi del rapporto sempre più difficile tra il Faraone e lo Shanghai Shenhua, club della massima divisione cinese in cui El Shaarawy è approdato.

La volontà dell’italo-egiziano sarebbe quella di tornare in Serie A per tornare in corsa per la Nazionale in vista dell’Europeo, ma la concorrenza per le italiane si annuncia molto qualificata: ad El Shaarawy sono infatti interessate anche Atletico Madrid e Psg . La decisione finale spetterà al giocatore, che a Parigi otterrebbe un ingaggio superiore, ma anche meno certezze in fatto di minutaggio, mentre alla Juventus potrebbe prendere il posto di Douglas Costa, indicato tra i possibili partenti.

OMNISPORT | 10-09-2020 23:38