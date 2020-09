Si continua a parlare del futuro di Brozovic. Il centrocampista croato ha fatto sapere di voler restare nerazzurro ma l'Inter starebbe trattando la sua cessione. L'Inter, per Brozovic, vorrebbe non meno di 40 milioni di euro. Il Monaco ci starebbe pensando.

Il futuro del Papu Gomez sarà ancora a Bergamo. Secondo diverse indiscrezioni, dopo una lunga riflessione, avrebbe deciso di rifiutare la ricca proposta dell'Al-Nassr. La voglia di tornare a giocare in Champions League con l'Atalanta e il suo ottimo rapporto con la città hanno portato il Papu Gomez a scegliere di proseguire la sua avventura con la squadra di Gasperini.

Il sogno resta Luis Suarez, in uscita dal Barcellona. Luis Suarez è considerato il giocatore ideale per rendere l'attacco bianconero fenomenale. Nel frattempo, dall'Inghilterra, giungono indiscrezioni che vorrebbero la Juventus sulle tracce di Olivier Giroud, attaccante 33enne di proprietà del Chelsea.

Dopo aver perfezionato le operazioni Farias e Muriqi, la Lazio ha necessità di rinforzare il pacchetto arretrato. Il sogno resta Kumbulla che l'Hellas Verona valuta non meno di 30 milioni di euro. Non mancherebbero le alternative a Kumbulla.

Cosa è successo ieri giovedì 10 settembre 2020

Virgilio Sport - 11-09-2020 | 09:08