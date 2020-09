Nuovo colpo a centrocampo per il neopromosso Spezia : dopo gli arrivi di Pobega, Deiola, Agudelo ed Estevez arriva in prestito dall'Inter Lucien Agoumé. Agoumé è arrivato all'Inter un anno fa ma, non ha mai trovato spazio in prima squadra : soltanto tre le presenze dell'ex Sochaux, tra i protagonisti invece con la primavera allenata da Armando Madonna in Youth League.

E del neopromosso Monza il colpo di mercato più rumoroso della nuova Serie B : il club brianzolo, è vicinissimo ad assicurarsi le prestazioni di Kevin-Prince Boateng, in arrivo a titolo definitivo dalla Fiorentina. Il 33enne ex Milan scende così di categoria, in un club che però ha grandi ambizioni di Serie A.

La squadra di Pioli manca di un difensore che sappia interpretare correttamente il suo gioco : ecco i giocatori sul taccuino di Paolo Maldini.

La Juventus non si ferma. Dopo aver messo sotto contratto Alvaro Morata, la Juventus starebbe valutando, secondo il Tuttosport, una nuova operazione di mercato con il Barcellona. Non dovessero arrivare proposte concrete nei prossimi giorni, la Juventus potrebbe anche provare a trovare un accordo last minute con il Barcellona per uno scambio alla pari : Douglas Costa raggiungerebbe Miralem Pjanic mentre Ousmane Dembelé sbarcherebbe a Torino.

I partenopei starebbero spingendo per un prestito con diritto di riscatto, l'Inter premerebbe per un prestito con obbligo di riscatto. L'Inter valuta Milan Skriniar circa 60 milioni di euro. Il terzo nerazzurro pronto a lasciare Milano sarebbe Antonio Candreva. Grazie a queste tre cessioni, l'Inter, oltre a sfoltire la rosa, si libererebbe di tre ingaggi abbastanza impegnativi e incasserebbe un tesoretto importante che potrebbe anche essere reinvestito sul mercato.

Il Genoa sarebbe ad un passo dal mettere a segno l'ennesimo colpo di mercato. Il Grifone starebbe trattando l'acquisto dell'attaccante Balotelli, reduce da una stagione negativa con la casacca del Brescia. Super Mario avrebbe già dato il suo ok per il passaggio al Genoa. Raiola , agente di Balotelli , è al lavoro per chiudere l'accordo in tempi brevi.

Dopo il passaggio di Alvaro Morata alla Juventus, Luis Suárez si trasferisce ufficialmente all'Atlético Madrid. FC Barcellona ed Atletico Madrid hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Luis Suarez. L ’ Atletico Madrid mette dunque a segno uno dei colpi più importanti dell ’ intera sessione estiva di calciomercato, assicurandosi uno dei migliori centravanti al mondo.

24-09-2020