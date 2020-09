Lo Spezia non si ferma: ecco Agoumé

Nuovo colpo a centrocampo per il neopromosso Spezia: dopo gli arrivi di Pobega, Deiola, Agudelo ed Estevez arriva in prestito dall’Inter Lucien Agoumé. Come confermato dal sito ufficiale della Serie A, il classe 2002 farà parte della rosa a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano per la stagione 2020/21.

Agoumé è arrivato all’Inter un anno fa ma, vista anche la giovanissima età, non ha mai trovato spazio in prima squadra: soltanto tre le presenze dell’ex Sochaux, tra i protagonisti invece con la primavera allenata da Armando Madonna in Youth League.

Adesso lo attende l’esperienza in Liguria, dove potrà mettersi in mostra e dimostrare le sue qualità.

OMNISPORT | 24-09-2020 10:38