Conclusa l'avventura con l'Hellas Verona, Pazzini potrebbe presto tornare a calcare i campi della Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo Spezia sarebbe sulle tracce dell'attaccante classe 1984. In alternativa a Pazzini, lo Spezia starebbe valutando Santander.

L'Inter è concentrata sulla prossima sfida di campionato con il Benevento di Filippo Inzaghi ma, parallelamente. Sono ore decisiva per il futuro del difensore Milan Skriniar. Gli Spurs non avrebbero ancora fatto una proposta ufficiale all'Inter ma starebbero lavorando per recuperare più cash possibile per strappare Milan Skriniar al club nerazzurro. Dovesse perdere Milan Skriniar, l'Inter potrebbe tornare sul mercato. Un parametro zero che farebbe gola a tanti, anche all'Inter.

Koulibaly pare destinato a restare al Napoli. Un difensore azzurro potrebbe comunque fare le valigie. Il nome giusto sarebbe quello di Maksimovic, il cui futuro potrebbe essere in Premier League. Secondo Sky Sport, il West Ham sarebbe sulle tracce del difensore serbo classe 1991.

Cosa è successo ieri lunedì 28 settembre 2020

Hauge-Milan, ci siamo quasi. Lazio, Tare annuncia un acquisto imminente. Ufficiale, Roberto Pereyra torna all'Udinese. Koulibaly-Napoli: le novità decisive arrivano dall'Inghilterra. Inter-Kanté, stretta finale: la mossa a sorpresa dei nerazzurri. Rifondazione Juventus: gli esclusi di Pirlo finiscono sul mercato. Una nuova opportunità per Karius. Mercato Juventus: addio imminente per due giocatori. Calciomercato: le trattative di Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan. Berenguer e Iago Falque a un passo dall'addio. Roma-Juve, Dzeko a Di Bello: "Sempre così con loro...". Mercato Inter, Nainggolan irritato: si complica l'affare. Lazio, in arrivo Andreas Pereira. Lazio-Inzaghi, ancora nessun incontro per il rinnovo. Mercato Milan: ancora due colpi in arrivo, trattativa avviata. Roma, ultima chance per Smalling. Ruben Dias al City, Otamendi al Benfica. Mercato Juventus: scelta fatta, assalto a Chiesa. Mercato Inter: Conte vince, la società deve vendere.

Virgilio Sport - 29-09-2020 | 08:55