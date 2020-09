La Roma beffa l'Inter: vinto un duello di mercato

Dopo aver definito il riscatto di Alexis Sanchez, l’Inter punta a sfruttare i rapporti con il Manchester United per arrivare a un altro obiettivo di Antonio Conte, che risponde al nome di Chris Smalling, tassello ideale secondo l’allenatore per completare il pacchetto dei difensori centrali dopo la partenza di Diego Godin e in vista del possibile addio di Milan Skriniar direzione proprio Premier League.

L’ex capitano dei Red Devils è uno dei protagonisti di questa inedita sessione tardo estiva del mercato, ma sembra aver scelto il proprio futuro, decidendo di tornare laddove ha disputato l’ultima stagione, ovvero alla Roma.

Dopo un’annata in prestito da protagonista vissuta nella Capitale, il centrale inglese è tornato a Manchester, in verità già prima della fine ufficiale della stagione, visto che gli inglesi hanno richiamato il giocatore alla base subito dopo la fine della Serie A ai primi di agosto, senza lasciare la possibilità a Smalling di disputare con la Roma l’ottavo di finale di Europa League contro il Siviglia, poi perso dai giallorossi contro la squadra che avrebbe vinto la competizione imponendosi in finale sull’Inter.

Peccato che Smalling non rientri nei piani dell’allenatore dello United Ole Gunnar Solskjaer e che quindi sia alle porte un nuovo trasferimento. L’Inter è pronta ad inserirsi, sfruttando l’apprezzamento di Conte per il giocatore: il tecnico salentino ha individuato l’inglese come sostituto ideale di Milan Skriniar, in trattativa avanzata con il Tottenham. Smalling non aveva chiuso all’ipotesi, ma dopo una lunga riflessione sembra aver deciso di rifiutare la corte dei nerazzurri per tornare a Roma.

A riferirlo è il portale ‘todofichajes.com’, dove si scrive anche che il Manchester United sarebbe già stato informato circa la volontà del giocatore e per questo sarebbe pronto a venire incontro ai giallorossi, anche per arrivare a una cessione del giocatore a titolo definitivo. L’accordo potrebbe essere trovato sui 15 milioni di euro più tre di bonus. Cifra alla portata dell’Inter, costretta però ad incassare un inatteso e doloroso rifiuto.

OMNISPORT | 29-09-2020 22:38