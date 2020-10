Il conflitto con l ’ Azerbaigian si sta facendo sempre più teso e anche il capitano della Nazionale, che giocava nell ’ Ural fino a pochi giorni fa, è stato arruolato nell ’ esercito armeno. Il Larissa lo ha comunicato sul proprio sito. L ’ allenatore della nazionale armena ci ha informato che il trasferimento del giocatore Haroyan al Larissa è annullato, perché il calciatore, come tutti i cittadini armeni fino ai 40 anni, è stato reclutato ed è già sul campo di battaglia.

Felipe Caicedo e Joaquin Correa verso la permanenza alla Lazio. Nelle scorse settimane i due sono stati oggetto di diverse indiscrezioni di mercato : ma, entrambi dovrebbero alla fine rimanere a Formello. Difficilmente i bianconeri rilanceranno. E anche per Caicedo le porte sono chiuse.

Il tecnico livornese, porterebbe molte novità nella nuova Roma in via di costruzione.

La Fiorentina prova l'affondo a sorpresa per Joachim Andersen del Lione, da tempo obiettivo del Torino. I dirigenti gigliati hanno parlato con l'entourage del difensore del Lione per capire se è possibile intavolare un'operazione. Il valore del calciatore è stimato intorno ai 20 milioni di euro.

La telenovela è così arrivata all'ultimo capitolo : la Juve, deve prima ultimare le cessioni di De Sciglio e Rugani, e la risoluzione del contratto di Khedira prima di poter accogliere il figlio d'arte. Chiesa potrebbe così giocare la sua ultima partita in maglia viola venerdì, al Franchi contro la Sampdoria, poi dirà addio al club che l'ha visto crescere e lanciato nel grande calcio.

Il Parma ha presentato un'offerta ufficiale per il centrocampista del Nizza Wylan Cyprien. Giocatore in grado di coprire tutti i ruoli a centrocampo, Cyprien è anche nel mirino di Sampdoria e Verona, decisamente in ritardo rispetto ai crociati che ora attendono una risposta dal Nizza.

Cosa è successo ieri mercoledì 30 settembre 2020

