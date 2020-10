Trasferimento annullato: Haroyan arruolato nell'esercito armeno

Varazdat Haroyan, difensore centrale dell’Armenia, doveva essere un giocatore del Larissa, in Grecia. Invece per vestire la maglia del club ellenico dovrà aspettare, perché è stato rruolato nell’esercito armeno.

Il conflitto con l’Azerbaigian si sta facendo sempre più teso e anche il capitano della Nazionale, che giocava nell’Ural fino a pochi giorni fa, è stato arruolato nell’esercito armeno. Il Larissa lo ha comunicato sul proprio sito. “L’allenatore della nazionale armena ci ha informato che il trasferimento del giocatore Haroyan al Larissa è annullato, almeno per questa finestra di mercato, perché il calciatore – come tutti i cittadini armeni fino ai 40 anni – è stato reclutato ed è già sul campo di battaglia”.

Il club ha anche pubblicato sul proprio sito il messaggio che iil procuratore del giocatore ha mandato alla dirigenza per annunciare il dietrofront al trasferimento. “Ora è ufficialmente guerra, quindi Haroyan non può trasferirsi in Europa. Sono tempi difficili per l’Armenia, visto che la Turchia sta dando forza e soldati all’Azerbaigian Non sappiamo cosa potrà succedere domani. Grazie per la vostra collaborazione, spero che questa guerra finisca presto e tutto torni al proprio posto”.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 01-10-2020 10:50