Roma scatenata: doppio colpo per il finale di mercato

La Roma vuole chiudere con i fuochi d’artificio la sessione di calciomercato. Il club giallorosso, sotto la spinta del nuovo proprietario Dan Friedkin, è determinato a rafforzare la squadra per lottare per la qualificazione in Champions League ed è pronto a concludere due colpi nei prossimi giorni.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Ceo Guido Fienga, dopo essersi consultato con la proprietà, è volato a Manchester per trovare l’intesa con lo United per il ritorno definitivo di Chris Smalling in giallorosso. Il centrale britannico, fuori dai piani dei Red Devils, si è innamorato della Capitale e non vede l’ora di tornare.

Il rilancio della Roma consiste in un’offerta da 15 milioni di euro più bonus, mentre il giocatore percepirà 3,5 milioni di euro netti per i prossimi tre anni. Fonseca conta molto sul suo ritorno per sistemare il reparto difensivo della squadra. Secondo la rosea i capitolini faranno un tentativo anche per il terzino destro Diogo Dalot, ma difficilmente il Manchester United dirà sì.

Sul fronte attacco, la Roma sta spingendo forte per un vice Dzeko. La Fiorentina ha detto no all’offerta per Vlahovic, e l’attenzione dei giallorossi si è così rivolta agli esuberi del Real Madrid. Jovic ha già rifiutato la proposta del club italiano, che ha virato su un altro elemento in uscita dei blancos, Borja Mayoral. Lo spagnolo vuole l’Italia ed è in scadenza di contratto: le possibilità di un prestito con diritto di riscatto sono molto elevate, ma prima il giocatore dovrà rinnovare con il club spagnolo.

OMNISPORT | 01-10-2020 11:30