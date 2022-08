Calciomercato Atalanta: si avvicina Borna Sosa, il Como su Carnesecchi

27-08-2022 18:00

Colpo all’orizzonte per l’Atalanta, che potrebbe ancora regalassi uno (se non due) esterni per rinforzare la propria rosa. L’obiettivo viene dalla Germania, si tratta dell’esterno sinistro croato classe 1998 Borna Sosa per il quale la Dea ha già formulato un’offerta (respinta) da 12 milioni di euro più 3 di bonus. Il club tedesco chiede 20 milioni, una distanza non insormontabile che potrebbe terminare con un accordo tra le parti nelle prossime ore attorno ai 17/18 milioni.

Sul fronte uscite, la novità del giorno riguarda Marco Carnesecchi: il portiere del 2000 è finito nel mirino del Como che dopo Fabregas e Cutrone potrebbe centrare un altro grande colpo per la serie cadetta. Sul giocatore si era mossa tempo fa la Lazio, che però era rimasta bloccata dalle richieste in doppia cifra di milioni da parte dell’Atalanta e dalla tenuta fisica del ragazzo dopo l’operazione alla spalla sostenuta nei mesi scorsi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE