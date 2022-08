Calciomercato Atalanta: Freuler addio, in entrata c'è Azzi del Modena

12-08-2022 07:00

Ancora una partenza in casa Atalanta, dove il clima non è affatto sereno come confermano le parole di Gian Piero Gasperini in una recente conferenza stampa. L’addio da registrare è quello di Remo Freuler, centrocampista svizzero che sarà a breve annunciato dal Nottingham Forest per 9 milioni di euro più bonus con un contratto da cinque anni pronto dargli il benvenuto in Premier League.

In entrata invece è spuntato un nome a sorpresa, ma forse non troppo perché ai bergamaschi serve ancora un esterno: il giocatore è Paulo Azzi, esterno brasiliano classe 1994 del Modena tra i principali artefici della promozione in Serie B del club emiliano. Pare che la prima offerta dell’Atalanta sia stata respinta, ma c’è fiducia nell’ambiente bergamasco per chiudere l’affare in tempi brevi.

